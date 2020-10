Cinema: Warner rinvia The Batman al 2022

77

Cinema: Warner annuncia il rinvio del nuovo film del cavaliere oscuro, il cui titolo è The Batman, da ottobre 2021 al marzo 2022.

Annata travagliata per il mondo del cinema. Il covid 19 ha colpito tutti i settori lavorativi, ma lo spettacolo, e in particolare il cinema, è stato colpito doppiamente. Da una parte fermando o rallentando le riprese, dall’altra svuotando i cinema.

Per questa situazione stiamo assistendo, negli ultimi mesi, a continui rinvii di film che dovevano uscire in questo periodo, o che sono stati posticipati perchè attori, troupe e regia sono impegnati ancora in progetti precedenti.

Insieme a The Batman sono stati rinviati anche Dune, The Flash e Shazam 2.

Nuovi rinvii nel panorama cinematografico mondiale. La pandemia ha costretto molte produzioni a dover trovare nuove soluzioni per far fronte alle difficoltà prodotte dalla difficile situazione attuale.

Tra queste oggi parliamo della Warner, che ha fatto sapere che il nuovo film del cavaliere oscuro con protagonista Robert Pattinson intitolato The Batman, previsto per ottobre 2021, è stato rinviato al 4 marzo 2022.

Le motivazioni sono ovviamente da ricollegare al covid 19, in particolare al fatto le sale cinematografiche sono sempre meno frequentate e, comunque, sempre in maniera ridotta per sottostare alle nuove norme contro il virus.

Ma non solo Batman, anche altri supereroi si vedono posticipati. Stiamo parlando di The Flash, rimandato al 4 novembre 2022, e Shazam 2, che addirittura non vedrà la luce prima del 2023.