Netflix: nuovo adattamento del romanzo di Federico Moccia. Altre novità saranno Curon (drama dagli elementi sovrannaturali) e l’adattamento di Fedeltà (romanzo di Marco Missiroli finalista al premio Strega).

Netflix ha annunciato la produzione di tre nuove serie originali italiane, già molto attese dagli abbonati al colosso mondiale dello streaming. Le tre serie italiane saranno un adattamento del romanzo di Federico Moccia, ovvero Tre Metri Sopra il Cielo (che da Roma si sposterà però sulla Costa Adriatica, Curon (produzione di genere soprannaturale) e l’adattamento di Fedeltà, romanzo di Marco Missiroli candidato al Premio Strega.

Kelly Luegenbiehl (Vice President Orginal Series per Europa e Africa di Netflix) ha commentato tali novità sottolineando come “l’Italia è culla di grandi narratori e talenti straordinari e il nostro obiettivo è quello di trovare quelle voci uniche e locali che possano appassionare il nostro pubblico mondiale. Questa nuova serie di progetti, diversi l’uno dall’altro, girati in tutta Italia, testimonia il nostro profondo impegno nei confronti della comunità creativa italiana e della visione creativa dei partner con cui collaboriamo”.

Tre metri sopra il cielo su Netflix: la storia di Sally e Ale

L’adattamento di Tre Metri Sopra il Cielo (il titolo è però ancora provvisorio) vale però “doppio”, perché riprenderà sia il romanzo che il film cult degli anni 2000 (che ha consacrato tra l’altro Riccardo Scamarcio al grande pubblico). Prodotto con Cattleya (la stessa produttrice di Gomorra), sarà incentrato sulla storia di Sally e Ale, due ragazzi che provengono da realtà diverse ma che finiscono per innamorarsi sullo sfondo delle gare motociclistiche sulla Costa Adriatica.

Curon: si può scappare dal passato ma non da se stessi

Curon è prodotta da Indiana Production, scritta da Ezio Abbate (Suburra) insieme a Giovanni Galassi, Ivano Fachin e Tommaso Matano. Si tratta di una serie soprannaturale con protagonista una madre che torna con i figli adolescenti nel piccolo paese in cui è nata nel Nord Italia (chiamato appunto Curon, famoso per la sua vecchia chiesa completamente sommersa dal lago ad eccezione del campanile, che ancora emerge), dove scoprirà che si può scappare dal proprio passato ma non da se stessi.

Fedeltà: le conseguenze di un presunto tradimento

Infine, Fedeltà (anche qui il titolo è provvisorio) sarà l’adattamento del romanzo di Marco Missiroli (candidato al 73simo premio Strega). Ambientata tra Milano e Rimini, è la storia di una giovane coppia e delle conseguenze di un presunto tradimento. La fedeltà (o infedeltà) coniugale diventa simbolo della fedeltà verso se stessi e le proprie scelte.