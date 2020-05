Netflix: confermato il sequel di Tyler Rake

Netflix. Tyler Rake continua la sua scalata verso il film più visto della piattaforma streaming e viene anche annunciato il sequel.

Tyler Rake supera ogni aspettativa di Netflix. Il film con protagonista Chris Hemsworth ha raggiunto infatti grandissimi consensi che lo stanno portando ad essere il film più visto sulla piattaforma di streaming.

Il successo del film si riflette anche in altri campi. E’ di pochi giorni fa la provocazione lanciata per il popolare videogioco Fortnite di inserire tra le proprie fila proprio il protagonista del film.

“Abbiamo chiuso l’accordo per Tyler Rake 2″ annuncia Joe Russo.

Tyler Rake ha raggiunto traguardi inaspettati al momento del lancio. Il film ha ottenuto un tale successo che è stato già annunciato il sequel, che per ora viene chiamato semplicemente Tyler Rake 2.

L’annuncio arriva da Joe Russo, proprietario di AGBO insieme al fratello, in persona. “Abbiamo chiuso l’accordo per Tyler Rake 2 ed io scriverò la sceneggiatura. Siamo nella fase in cui stiamo decidendo cosa la storia potrà essere”.

“Non abbiamo ancora deciso se il film sarà ambientato avanti o indietro nel tempo. Abbiamo lasciato un finale libero che lascia grandi punti interrogativi per il pubblico” , Russo ha anche annunciato di stare parlando con Sam Hargrave, per farlo tornare come regista anche del secondo film.

Ricordiamo brevemente la trama del film: Chris Hemsworth, il Thor dei film Marvel, veste i panni del mercenario Tyelr Rake, che viene ingaggiato per salvare il figlio di un boss del crimine internazionale.