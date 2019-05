Il traditore: ovazione a Cannes per il film di Marco Bellocchio (in cui Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta, membro di spicco della Mafia e successivamente collaboratore di giustizia).

Giornata di grandi emozioni per il cinema italiano quella di ieri, giovedì 23 maggio, alla 72ma edizione del Festival di Cannes. Oltre al sentito omaggio di Leonardo DiCaprio a Lina Wertmuller, ben 13 minuti di applausi sono stati rivolti a Il Traditore, diretto da Marco Bellocchio.

In questo film, Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta, membro di spicco della Mafia e successivamente collaboratore di giustizia (con Luigi Lo Cascio nei panni di Salvatore Contorno, altro pentito di cosa nostra).