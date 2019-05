Leonardo DiCaprio: il popolare attore (protagonista del nuovo film di Quentin Tarantino) ha voluto conoscere la grande regista italiana (a Cannes per il restauro di “Pasqualino Settebellezze”).

Nella giornata di ieri, giovedì 23 maggio, al Festival di Cannes c’è un stato un incontro che sarà certamente ricordato tra i più emozionanti della 72ma edizione della kermesse: quello tra Leonardo DiCaprio e Lina Wertmuller.

Protagonista di Once Upon A Time in… Hollywood, l’ultimo film di Quentin Tarantino, Leo ha voluto incontrare la grandissima regista, a Cannes per la versione restaurata di uno dei suoi capolavori, Pasqualino Settebellezze (messo a nuovo dalla Cineteca nazionale, per un restauro finanziato da Genoma Film).

L’attore americano ha incontrato la regista italiana, ringraziandola con grande emozione per il suo contributo al cinema internazionale. La foto che ha immortalato questo momento è subito diventata virale e vede protagonisti la regista, con i suoi storici occhiali bianchi, che stringe la mano di Leonardo DiCaprio.

Accanto alla quasi 91enne Wertmuller c’è anche uno dei suoi attori preferiti, quel Giancarlo Giannini protagonista di Pasqualino Settebellezze e di altri otto film della grande Lina, tra cui anche Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (in cui l’attore era affiancato dalla indimenticata Mariangela Melato).

Uno scatto che vede dunque Lina Wertmuller (cittadina onoraria di Napoli dal 2015) in compagnia di altri due giganti del cinema mondiale: il giusto tributo alla prima donna in concorso a Cannes, oltre che la prima ad essere candidata per il Premio Oscar (proprio per il film Pasqualino Settebellezze).