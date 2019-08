“Bellafronte” miglior corto nella sezione “Focus” del Social World Film Festival 2019

#Swff2019, BELLAFRONTE di Andrea Valentino e Rosario D’Angelo miglior corto nella sezione “Focus” del Social World Film Festival 2019.

Sabato 3 agosto, nella splendida cornice di Vico Equense, si è tenuta la serata di premiazione del Social World Film Festival, giunto alla nona edizione.

Bellafronte (regia di Andrea Valentino e Rosario D’Angelo), una favola dai toni di dark comedy, ha vinto la sezione Focus dedicata ai cortometraggi.

Una piccola favola ambientata al sud Italia, tra mare e montagna con un protagonista sorprendente, Bellafronte (Antonio Fiorillo), il becchino del paese tanto grande quanto silenzioso ed attento alla vita della comunità.

Nel cast spiccano i nomi di Francesco Paolantoni ed Orazio Cerino. Il film è stato girato tra Albano di Lucania (PZ) e Nocera Terinese (CZ).

La storia del corto

Bellafronte è una favola. Un racconto grottesco e poetico che forse vuole semplicemente rispondere alla vecchia domanda sul significato dell’amore, sull’intreccio inestricabile tra l’amare e l’essere amati.

Ma, e in senso più profondo, è in realtà una strana metafora capace di relazionare il coraggio necessario per amare qualcuno e la vita dei comuni mortali, con le sue immense e continue passioni.

Con Antonio Fiorillo, Francesco Paolantoni, Orazio Cerino, soggetto Andrea Valentino e Rosario D’Angelo | sceneggiatura Damiano Brogna | direttore di produzione Giovanni Rosa | organizzatore Rocco Pascale | fotografia Stefano Massa | suono Giuseppe Tripodi | scenografia Paolo Previti | costumi Annalisa Ciaramella | montaggio Andrea Valentino | musiche Donato Pitoia.