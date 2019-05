Avengers: gli sceneggiatori del film hanno spiegato il perché dell’esclusione dalla squadra di supereroi di Daredevil e Jessica Jones (protagonisti di serie su Netflix).

Avengers: Endgame, diretto da Anthony e Joe Russo, è senza dubbio uno dei film più attesi dell’anno, che vede ancora una volta riunita la squadra di supereroi dei Vendicatori della Marvel, tra cui Iron Man (Robert Downey Jr), Capitan America (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth), Vedova Nera (Scarlett Johansson) e tanti altri.

Uno strepitoso cast corale, in cui però gli sceneggiatori hanno deciso di non inserire altri due supereroi della galassia Marvel, ovvero Daredevil e Jessica Jones (protagonisti delle serie tv Netflix, dove sono interpretati da Charlie Cox e Krysten Ritter). A proposito di questi ultimi due, gli autori Stephen McFeely e Christopher Markus hanno spiegato al “NY Times” la decisione di non inserire personaggi delle serie Netflix. Il primo ha sottolineato che “siamo già nella posizione di presumere che la gente abbia visto tutti gli altri film, dobbiamo anche presumere che si siano abbonati a Netflix e che abbiano visto le serie in modo tale da riconoscere i personaggi qualora fossero comparsi?”.

Markus ha poi insistito sul “caos con le linee temporali. In teoria si sono dissolti tutti con lo Schiocco, altrimenti avrebbero dovuto farsi vivi prima. Credo che l’unico personaggio proveniente da una serie sia Jarvis (nello specifico da Agent Carter, tra l’altro ideata dagli stessi McFeely e Markus, ndr).