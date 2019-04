Avengers: Endgame, maratona Marvel ai cinema The Space

Presso le sale dei cinema The Space al via la maratona Marvel per presentare il nuovo film degli Avengers: Endgame.

Dal 23 Aprile i cinema The Space organizzano la maratona Marvel per presentare il nuovo film degli Avengers: Endgame.

L’appuntamento è fissato per stasera alle 21:10 con Avengers: Infinity War, a seguire l’attesissimo sequel in anteprima nazionale a mezzanotte. All’ingresso della sala verranno distribuiti gadget esclusivi per tutti gli ospiti, tra cui le monete Limited Edition degli Avengers.

Dove eravamo rimasti: Infinity War

Thanos, il Titano Pazzo, ha dimezzato l’umanità con il Guanto dell’Infinito, tra le vittime anche molto degli Avengers: Star Lord, Spider-Man, Black Panther e molti altri. Gli eroi rimasti: Thor, Capitan America, Iron Man, la Vedova Nera e la nuovissima eroina Capitan Marvel dovranno chiamare a raccolta tutti gli Avengers per sconfiggere Thanos e riequilibrare le sorti dell’universo.

Il film è il più costoso nella storia delle pellicole Marvel, sono stati spesi oltre 200 milioni di dollari, nonostante questo la promozione è stata molto sotto tono, per evitare gli spoiler e mantenere la massima segretezza sulla trama.

I fratelli Russo, registi del film, hanno pubblicato una lettera ai fan nei giorni scorsi chiedendo di non fare spoiler:

“Ai migliori fan del mondo,

Ci siamo. Questa è la fine. La fine di un mosaico narrativo senza precedenti spalmato in undici anni e undici franchise.

A tutti voi che vi siete uniti in questo viaggio con noi dal vero inizio, condividendo alti e bassi con la famiglia, con gli amici, con i compagni di classe, con i colleghi di lavoro. Investendo così profondamente in ogni personaggio e ogni storia. Ridendo. Applaudendo. Versando lacrime.

Liberando i vostri pensieri e le vostre emozioni in dialoghi animati, teorie, fan art e fan fiction.

Per favore, sappiate che noi due, e chiunque sia stato coinvolto in Endgame, abbiamo lavorato instancabilmente durante gli ultimi tre anni con l’intenzione di consegnarvi una conclusione sorprendente ed emozionalmente potente per la Saga dell’Infinito.

Perché se avete investito il vostro tempo, i vostri cuori e le vostre anime in queste storie, ora chiediamo ancora una volta il vostro aiuto.

Quando vedrete Endgame, le prossime settimane, per favore non spoileratelo agli altri, così come non vorreste che gli altri spoilerassero a voi.

Ricordate, Thanos domanda ancora il vostro silenzio.

Come sempre, buona fortuna e buona visione…

The Russo Brothers

#DontSpoilTheEndgame”.