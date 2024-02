Choco Italia arriva a Nola dal primo al 3 marzo

La seconda tappa del tour di Choco Italia per il 2024 è in programma a Nola (NA) dal primo al 3 marzo. Ingresso libero.

Sarà Piazza Duomo la cornice della seconda tappa del tour di Choco Italia per il 2024. In programma a Nola (NA) dal primo al 3 marzo, dalle ore 10 a mezzanotte, l’iniziativa sarà ad ingresso libero e gratuito.

La Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia si prepara a vivere un’altra intensa tre giorni, dopo il grande successo avuto a Fiumicino.

Organizzato dall’Associazione Italia Eventi, in collaborazione con Aicast Città di Nola presieduta da Raffaele Della Pietra, l’evento ha il patrocinio del Comune di Nola, grazie al sindaco Carlo Buonauro e all’assessora Lucianna Napolitano Bruscino, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

“Proseguiamo con entusiasmo alla volta di Nola con un programma ricco di spettacoli divertenti per le famiglie. Anche in questa tappa manteniamo l’iniziativa di educazione alimentare e solidarietà La Sana Merenda e i laboratori alla scoperta della filiera del cioccolato con i maestri del cioccolato perugini”, spiega il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

“Un momento di dolcezza ed un po’ di svago per grandi e piccini. Il coinvolgimento delle scuole del territorio e la partecipazione della cittadinanza saranno certamente, anche quest’anno, gli ingredienti salienti per la riuscita della manifestazione. Vi aspettiamo tutti in piazza Duomo”, ribatte il sindaco Carlo Buonauro.

“Ritorna Choco Italia dopo il successo dell’anno scorso” afferma Raffaele Della Pietra, presidente di Aicast Città di Nola, “e saprà senz’altro regalare un fine settimana di emozioni e di bontà con i maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia”.

Venerdì primo marzo, dalle ore 9:30 alle ore 13, andranno in scena i cantastorie con “Vito il fantabosco” e “l’Assistente pazza del pagliaccio”. Un artista circense che accoglierà i più piccoli a Choco Italia e racconterà loro l’affascinante storia del cioccolato, accompagnato da una simpatica ed imprevedibile assistente.

Sabato 2 marzo, dalle ore 18 alle ore 21, sarà la volta de “La Compagnia di Naps” a cui farà seguito “Lo spettacolo di Scarabocchio”.

Domenica 3 marzo, dalle ore 10 alle ore 13, il trasformista Vito Lasala divertirà tutti tra mascotte, animazione, just dance e giochi.

La Sana Merenda: mangiar bene e far del bene

La Sana Merenda, iniziativa solidale e salutare, in ogni tappa propone ai visitatori del pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP. Grazie alla collaborazione con i panificatori locali, non solo intende promuovere merende di qualità, ma anche sostenere le associazioni locali impegnate in progetti sociali e culturali.

Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante

Una delle iniziative che caratterizza Choco Italia è la Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante, aperta tutti giorni dalle ore 10 alle ore 21:30. Gestita dai maestri del cioccolato perugini, alla Ciokofabbrica è possibile avvicinarsi al mondo del cioccolato e comprenderne la lunga e complessa filiera. Un appuntamento molto atteso dai bambini e dai ragazzi degli Istituti scolastici locali, disponibile anche per tutti i visitatori.

L’associazione Italia Eventi aderisce, inoltre, a The Chocolate Way. È la prima rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, mettendo in collegamento i distretti storici del cioccolato di alta qualità.

I prodotti di Choco Italia

Numerose le regioni, in particolare del centro sud Italia, presenti con i loro prodotti a Choco Italia. In questa tappa non mancherà la liquirizia di Rossano Calabro, anche in versione liquore. Tanta frutta disidratata e ricoperta di cioccolato, ma anche cremini e cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti proveniente dalla Campania.

Caramelle, lecca lecca e marshmallow di una giovane azienda napoletana si affiancheranno ai dolci della tradizione partenopea, ma anche a crepes, ciambelle e donuts. Intera, spalmabile o in pasta, la nocciola di Giffoni IGP sarà protagonista anche di un delizioso croccante preparato al momento.

E, se si parla di cioccolato, sempre presente anche la tradizione perugina in moltissimi gusti e varianti. Pugliesi, invece, i biscotti, mentre dalla Sicilia arriveranno cioccolato, cannoli, cassate, pasta di mandorla, pistacchi, waffelini e l’inimitabile cioccolato di Modica.

Le prossime tappe

Dall’8 al 10 marzo: Choco Italia a Roma

Dal 16 al 19 marzo: Choco Italia ad Alberobello (BA)

Dal 22 marzo al primo aprile: Mercatini di primavera e Gusto Italia a Matera

Dal 4 al 7 aprile: Choco Italia a Tivoli (RM)

Dal 18 al 21 aprile: Choco Italia a Frascati (RM)

Dal 25 aprile al primo maggio: Bianco Tanagro e Gusto Italia ad Auletta (SA)

Aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, ad ingresso gratuito.