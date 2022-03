Choc a Napoli: ragazzini si arrampicano sulle impalcature di un palazzo

Cronaca di Napoli: il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha denunciato tramite un video sui social la “bravata notturna” di alcuni ragazzini che si sono arrampicati sulle impalcature di un palazzo in ristrutturazione nel Centro storico.

Incredibile quanto denunciato sui social da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, che ha postato un video in cui si vedono alcuni ragazzini arrampicarsi di notte sulle impalcature di un palazzo nel Centro storico di Napoli.

Come riporta “Fanpage”, i ragazzini si sono arrampicati “per gioco” sulle impalcature della facciata di uno dei palazzi attualmente in ristrutturazione non lontano dall’Università “L’Orientale” di Napoli, in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli.

Naturalmente si tratta di un “gioco” (o di una “challenge” come si usa dire oggi) a dir poco pericoloso, visto che arrampicandosi senza alcuna misura di sicurezza sulle impalcature i ragazzini rischiano sia di cadere loro stessi sia di far crollare la struttura, con possibili danni tanto al palazzo che ai passanti.