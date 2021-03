Chiara Ferragni e Fedez genitori-bis: è nata la piccola Vittoria

Chiara Ferragni di nuovo mamma: grande gioia per la popolare fashion blogger e per il cantante Fedez dopo la nascita della loro seconda figlia (che farà compagnia al piccolo Leone).

Chiara Ferragni è diventata mamma per la seconda volta. La popolarissima fashion blogger e il rapper Fedez hanno accolto con gioia la piccola Vittoria, la loro secondogenita che farà compagnia al piccolo Leone (tre anni).

I Ferragnez (sposati dal settembre 2018) sono tra le coppie in assoluto più attive sui social (in due, Chiara e Federico hanno quasi 35 milioni follower su Instagram). E, ovviamente, il lieto evento è stato subito condiviso con i fan, con una foto della bimba accompagnata dalla seguente didascalia: La nostra Vittoria (con tanto di cuoricino). Come il fratellino, anche la piccola Vittoria avrà entrambi i cognomi dei genitori: il suo nome completo sarà dunque Vittoria Lucia Ferragni.

Per Fedez, si tratta inoltre di una gioia che arriva a pochi giorni dal secondo posto a Sanremo, dove è arrivato secondo in coppia con Francesca Michielin: la loro canzone Chiamami per nome è inoltre tra le più trasmesse in radio.