Chi ha incastrato Babbo Natale? Ecco il nuovo film con Siani e De Sica (TRAILER)

Chi ha incastrato Babbo Natale?: il nuovo film di Alessandro Siani (con protagonisti lo stesso attore napoletano e Christian De Sica) sarà al cinema dal 16 dicembre. Nel cast anche Angela Finocchiaro e Diletta Leotta.

Giovedì 16 dicembre arriva al cinema Chi ha incastrato Babbo Natale?, il nuovo film di Alessandro Siani, che promette tante risate.

L’attore napoletano (di nuovo anche regista) sarà protagonista insieme a Christian De Sica, come si evince dal trailer del film, per una coppia che promette scintille come già accaduto in Natale a New York (2006), Natale in crociera (2007) e, soprattutto, Il principe abusivo (2013).

Siani interpreta Genny Catalano, il “re dei pacchi”, assoldato per recarsi al Polo Nord per far fallire Babbo Natale (interpretato da De Sica).

Nel cast anche Angela Finocchiaro (nel ruolo della Befana) e l’attore inglese Leigh Gill, che ha partecipato al pluripremiato “Joker”. Cameo anche per Diletta Leotta.