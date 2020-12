Cercola, GdF denuncia coppia di falsi nullatenenti: avevano 177mila euro in contanti

Cercola: la Guardia di Finanza ha sequestrato per ricettazione 177mila euro in contanti a una coppia di coniugi (falsi nullatenenti, pregiudicati e anche percettori del reddito di cittadinanza).

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha denunciato per ricettazione due coniugi di Cercola sottoponendo a sequestro oltre 177mila euro in contanti.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Nola, nel corso degli ordinari servizi di controllo economico del territorio, hanno fermato e perquisito il veicolo sul quale viaggiavano i due rinvenendo circa 2 kg di sigarette di contrabbando, nonché una borsa contenente 47mila euro in contanti.

Le conseguenti perquisizioni domiciliari hanno permesso di scoprire nella loro abitazione ulteriori 130.000 euro, occultati nei cassetti e negli armadi, tra i capi di abbigliamento.

Si tratta di due pregiudicati, entrambi con precedenti per contrabbando, disoccupati che, in quanto tali, non sono riusciti a giustificare la detenzione di una così importante cifra in contanti, sproporzionata rispetto alle potenzialità economiche del nucleo familiare.

Dai successivi approfondimenti, condotti in stretta collaborazione con INPS, è emerso che gli stessi risultavano percettori del Reddito di Cittadinanza.

Conseguentemente, è scattata la segnalazione all’INPS per l’avvio delle procedure finalizzate all’eventuale recupero del beneficio indebitamente già percepito, quantificato in 8.000 euro, tenuto conto che dalle loro dichiarazioni dei redditi risultavano formalmente nullatenenti.