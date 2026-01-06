Castellammare di Stabia, al Teatro Karol Ferdinando Martino e il suo “IL FILO NERO. Storia di tre coscienze”

Al Teatro Karol di Castellammare di Stabia la rassegna PLATEALMENTE. Ferdinando Martino in dialogo con il pubblico intorno all’ultimo romanzo “IL FILO NERO. Storia di tre coscienze”

Inaugura la scena del nuovo anno al Teatro Karol di Castellammare di Stabia la rassegna PLATEALMENTE – Dal libro alla scena che il giornalista Pierluigi Fiorenza e la professoressa Eliana Bianco curano nell’ambito della più ampia proposta culturale di Casa del Contemporaneo. Ospite giovedì 8 gennaio (ore 18:30) Ferdinando Martino in dialogo con il pubblico intorno all’ultimo romanzo “IL FILO NERO. Storia di tre coscienze“, Eretica Edizioni. Sul palco anche tre ospiti d’eccezione Anna Spagnuolo, Michele di Nocera, Benito Privitera.

Un filo nero lega gli eventi drammatici di tre persone. Elena la sciancata, per via di una malformazione dovuta alla poliomielite, travolta da un tragico quanto inaspettato ricordo che le rivelerà di essere stata una persona crudele da giovane. Davide Pinto, anziano professore di geologia ebreo napoletano, animato solo da vendetta nei confronti del prossimo dopo la morte della giovane moglie per cause da cui non è indenne. Espierà le sue colpe arrendendosi alla morte per mano di Salvatore, il muto della cappella di Santa Caterina da sempre innamorato della moglie del professore idolatrata come una dea.

Destini incrociati frutto della casualità e delle coincidenze. Storie di donne e uomini che, in età matura, nel fare il bilancio della loro esistenza, tentano di alleggerire il fardello di colpe che pesa sulle proprie coscienze. Non sarà più il caso a riportare in vita quei fatti, ma la determinazione di voler affrontare una dolorosa introspezione.

Gli incontri di PLATEALMENTE sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

La rassegna è realizzata con il contributo di Mondadori Bookstore Castellammare, Hotel Stabia, Taverna Mafalda.

