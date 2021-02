Castel Volturno, tragico incidente stradale sulla Domiziana: morto un 41enne

Cronaca di Caserta: un addetto al cimitero di Mondragone è morto in seguito al tragico incidente stradale che ha visto schiantare la sua auto contro un camion.

- Advertisement -

Tragico incidente stradale ieri sera, giovedì 4 febbraio, sulla Domiziana. Luigi Ciaramella (41 anni, in servizio al cimitero di Mondragone) è morto in seguito all’impatto della sua auto contro un tir.

Come riporta “Il Mattino”, una squadra di Vigili del fuoco, proveniente dal locale Distaccamento di Mondragone, è intervenuta sul luogo dell’incidente, avvenuto strada statale Quater al km 21.

I Vigili, una volta giunti sul posto, hanno soccorso l’uomo che, in seguito all’urto con il pesante mezzo, era rimasto incastrato nelle lamiere della propria auto.

Dopo che l’uomo è stato liberato alle lamiere, il 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. In corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire le cause dell’incidente.