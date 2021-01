Castel Volturno, tragedia sul marciapiedi: uomo trovato morto per il freddo

Cronaca di Caserta: un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto su un marciapiede a Castel Volturno.

Tragedia a Castel Volturno, dove un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto sul marciapiedi, molto probabilmente a causa del freddo di questi ultimi giorni.

Come riportato da “Il Mattino”, la triste notizia è stata denunciata da vari automobilisti in transito sulla Domiziana, nei pressi del ponte sui Regi Lagni.

Sul posto sono giunti Carabinieri e ambulanza del 118, che non hanno potuto far altro che costatare la morte dell’uomo, forse di origine africana ma che non aveva documenti con sé.