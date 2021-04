Castel Volturno: GdF sequestra dieci strutture balneari abusive

Castel Volturno: disposto il sequestro preventivo di dieci strutture balneari abusive. Per quasi dieci anni hanno sfruttato ingenti porzioni delle spiagge del litorale domitio senza versare il relativo canone.

- Advertisement -

La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro 10 strutture balneari operanti in modo abusivo su un’area del demanio marittimo di circa 75mila mq a Castel Volturno. I finanzieri di Mondragone hanno eseguito un provvedimento emesso dal gip di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura.

Secondo quanto emerso dalle indagini svolte dai finanzieri, i lidi balneari indagati, nel periodo da gennaio 2012 ad aprile 2021, avrebbero indebitamente sfruttato ingenti porzioni di spiagge del litorale domitio per i propri scopi imprenditoriali, in assenza di un valido titolo concessorio, omettendone in molti casi il versamento del relativo canone.

Le concessioni originariamente concesse dall’ente gestore sono risultate scadute e mai espressamente rinnovate o prorogate e, in taluni casi, addirittura revocate da anni da parte del Comune di Castel Volturno.

In particolare, nonostante i legali rappresentanti e i titolari delle imprese gerenti gli stabilimenti balneari abbiano erroneamente fatto riferimento a talune disposizioni del legislatore nazionale ritenendo “tacitamente” valide le proprie concessioni, anche dopo la naturale scadenza, gli approfondimenti normativi e giurisprudenziali eseguiti, spiega il procuratore Maria Antonietta Troncone, “hanno fatto emergere un evidente contrasto rispetto ai principi del diritto europeo vigenti in materia”.