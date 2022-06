Casoria, l’assessore Brancaccio: “3 milioni di euro per finanziare progetti per il territorio”

Casoria: Luca Brancaccio (assessore ai Lavori Pubblici) ufficializza la delibera CIPES per il finanziamento di progetti per il territorio.

Luca Brancaccio, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Casoria, ufficializza un grande risultato per la comunità casoriana.

Per quanto riguarda il Contratto istituzionale di Sviluppo CIS – TERRA DEI FUOCHI, la delibera CIPES 2/2022 ha dato l’ok al finanziamento di 199,4 milioni di euro per 67 progetti a valere sulle risorse FSC 2014-2020: per il Comune di Casoria saranno stanziati circa 3 milioni di euro destinati a progetti di rilancio del territorio.

“Con vivo orgoglio e con grande piacere, si comunica che, grazie al proficuo lavoro dell’Assessorato LL.PP. e dell’amministrazione e ai continui rapporti di piena sinergia con la struttura tecnica del Ministero del Sud e della Coesione, il Comune di Casoria rientra a pieno titolo tra gli enti beneficiari”, sottolinea Brancaccio in una nota.

Lo stesso assessore rende inoltre noto che “la città di Casoria sarà protagonista al tavolo istituzionale, indetto dal Ministro Carfagna, il prossimo 7 giugno”.