Casoria, agguato a colpi di pistola: 35enne ucciso mentre era in auto

Paura a Casoria nella serata di ieri, mercoledì 2 marzo, dove Vincenzo Cerqua (35enne già noto alle Forze dell’Ordine per reati legati allo spaccio di droga) è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava nella sua auto in via Gaetano Pelella.

Secondo le prime ricostruzioni, il 35enne sarebbe stato raggiunto dagli aggressori in scooter, i quali avrebbero sparato diversi colpi di pistola.

Sul posto sono stati ritrovati dei bossoli calibro 45. Immediato l’intervento dei Carabinieri della locale compagnia e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che stanno conducendo le indagini. Sul posto anche l’ambulanza del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.