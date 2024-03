Casillo (Pd): Restiamo concentrati sulle opere da realizzare per la Campania

“Le priorità del Partito Democratico sono il benessere e la crescita della Regione. Concentriamoci su questioni concrete e determinanti per il nostro territorio: l’ambiente, la sanità, i trasporti, le opere da completare e quella da realizzare come ad esempio questo nuovo sentiero che permetterà un nuovo accesso al Vesuvio partendo da Torre del Greco.

Il PD è forza di maggioranza sia in Regione Campania, sia a Napoli, in entrambi i casi stiamo governando bene nell’interesse esclusivo dei cittadini” – è quanto ha dichiarato Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, rispondendo ai giornalisti, a margine della firma del Protocollo d’intesa tra il Comune di Torre del Greco e l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per la realizzazione di un nuovo sentiero di accesso al cratere, tenutosi presso la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.

“Per quanto concerne il dibattito sul terzo mandato, continuo a ribadire che a sceglierlo sono i cittadini valutando se un amministratore è bravo e capace oppure no, per questo non si può prescindere da una discussione sul territorio, anche perché in Campania la norma nazionale non è mai stata recepita e quindi le nostre scelte sono slegate da quelle nazionali.

Piuttosto un tema da affrontare è quello del crescente astensionismo, dobbiamo recuperare un dialogo con quei cittadini che non vanno a votare e spiegare loro che dalle loro scelte dipendono i destini dei territori e delle future generazioni” – conclude Casillo.