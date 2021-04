Caserta, operatori dei mercati protestano contro la zona rossa: bloccata la A1

Cronaca di Caserta: gli operatori dei mercati protestano contro la zona rossa bloccando l’autostrada A1 (un km di coda).

Giornata di protesta da parte dei mercatali della Campania, che stamattina hanno bloccato l’autostrada A1 all’altezza di Caserta Sud.

Come riporta “Il Mattino”, una lunga colonna di camion, furgoni e auto ha paralizzato l’autostrada. Attraverso questa protesta, i venditori ambulanti chiedono la riapertura dei mercati anche in zona rossa.

Sul posto Polizia stradale, Polizia di Stato e Carabinieri, a monitorare la situazione. Dopo le 11 gli uomini della polizia hanno liberato una corsia di marcia, quella da Caserta Sud in direzione Napoli, consentendo alle auto di tornare indietro controsenso.

Una delegazione dei presenti alla protesta si è diretta a Napoli per chiedere un incontro urgente al governatore Vincenzo De Luca. Lo stesso De Luca, diretto a Santa Maria Capua Vetere per una conferenza stampa sui lavori alla condotta idrica del carcere, è rimasto bloccato in autostrada.

Foto: “Il Messaggero”