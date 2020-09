Casavatore e Casoria, contrabbando di sigarette: 3 arresti e sequestro di 600 chili di “bionde”

Casavatore e Arpino di Casoria: Carabinieri sottraggono al mercato nero oltre 600 chili di sigarette e arrestano tre persone. I NOMI.

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria lo tenevano d’occhio da tempo. Quando lo hanno fermato a Casavatore, in Via Enrico Fermi, a bordo del suo furgone, non ha potuto fare altro che arrendersi all’evidenza.

Nel cassone del suo veicolo mezza tonnellata di bionde di contrabbando. Oltre 2500 stecche di sigarette di varie marche italiane ed estere, stoccate in 100 scatoloni di cartone. Arrestato per contrabbando di TLE, Pompeo Tuccillo – 57enne di Arzano già noto alle ffoo – è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Gli stessi militari hanno arrestato per lo stesso reato Luigi e Raffaele Ruggiero: il primo 43enne napoletano del quartiere Mercato, il secondo 20enne, anch’egli di Napoli, quartiere Capodichino.

Anche loro a bordo di un furgone, percorrevano Via Nazionale delle Puglie, nella frazione di Arpino di Casoria. Nel loro veicolo 22 cartoni contenenti TLE per complessivi 125 chili. Entrambi sono stati ristretti in camera di sicurezza in attesa di giudizio.