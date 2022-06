Casalnuovo, 19enne ferito a colpi di pistola per rubargli l’orologio

Il giovane è stato avvicinato, a Casalnuovo, da alcune persone a bordo di uno scooter, che lo hanno ferito alla gamba sinistra con un colpo d’arma da fuoco per rubargli l’orologio.

Ieri sera, a Casalnuovo di Napoli, un comune poco distante dal capoluogo, un giovane è stato ferito a colpi di arma da fuoco. I fatti si sono verificati poco dopo la mezzanotte, in via Salice. Un diciannovenne del luogo, incensurato, mentre era a bordo del suo scooter, è stato avvicinato da alcune persone, anche loro su uno scooter, che lo hanno ferito alla gamba sinistra con un colpo d’arma da fuoco per rubargli l’orologio.

Un passante ha soccorso il ragazzo e lo ha trasportato alla clinica Villa dei Fiori di Acerra. Successivamente è stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è tutt’ora ricoverato non in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo.