Carnevale 2024, le scuole in Campania chiuderanno per due giorni

Quali saranno i giorni di chiusura per le scuole della Campania durante il Carnevale di quest’anno?

Quando chiuderanno le scuole in Campania in vista del Carnevale? Gli istituti, come riportato dal calendario scolastico 2023/2024, saranno chiuse il 12 e 13 febbraio 2014. Come riportato da Fanpage, inoltre, i giorni in cui verrà festeggiato il Carnevale andranno dal 6 al 13 febbraio.

Le scuole riapriranno poi il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. Intanto, molti gli eventi che avranno luogo proprio in Campania in vista del Carnevale. Si torna infatti a Palma Campania con sfilate, musica e buon cibo. Giunge inoltre alla la quarta edizione il “Carnival in Casalnuovo”, l’iniziativa carnevalesca con carri allegorici e sfilata in maschera.