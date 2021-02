Carnevale 2021, i social al posto delle feste: alcune frasi per il Martedì Grasso

Carnevale 2021 ai tempi del Covid 19: niente sfilate, carri allegorici o feste in maschera. Ma i social possono comunque rendere allegro il Martedì Grasso. Ecco alcune frasi per questa giornata.

Oggi, 16 febbraio 2021, è Martedì Grasso, ovvero quello che di solito è l’apice del Carnevale, celebrato con sfilate, feste in maschera e carri allegorici in tutta Italia.

Purtroppo, la pandemia da Covid 19 ha portato via questi momenti di allegria collettiva, fonte di gioiosi assembramenti che al momento non sono possibili (ma, per fortuna, almeno le prelibatezze come le chiacchiere, il sanguinaccio e il migliaccio sono salve). Se da un lato le mascherine hanno preso il posto delle maschere, dall’altro ci sono sempre i social network, spesso vituperati ma che nell’ultimo anno sono stati fondamentali per mantenere i contatti con amici e parenti.

Ad esempio, in attesa di tempi migliori per festeggiare dal vivo, una bella idea può essere quella di una videochiamata di gruppi di genitori su WhatsApp, con cui far divertire i propri bambini vestiti da supereroi o principesse, in una sorta di “festa di Carnevale a distanza”. Come sempre, WhatsApp (come anche Facebook e Twitter) può essere un mezzo per postare frasi scherzose e adatte alla giornata di oggi.

Perché, nonostante tutto, a Carnevale ogni scherzo vale. Ed è proprio in momenti difficili come questo che non bisogna perdere la voglia di scherzare.

Carnevale 2021: ecco alcune frasi adatte al Martedì Grasso

A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale;

Pulcinella ed Arlecchino, Stenterello e Meneghino, con Brighella e Pantalone, Colombina e Balanzone, fanno ridere i bambini. Viva, viva i burattini!

Papà mi compri i coriandoli? No! L’anno scorso li hai buttati via tutti!

Ogni anno inventano sempre una maschera nuova, ma la mia preferita resta sempre la tua!