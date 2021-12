Capodanno 2022: ecco come festeggiarlo da casa su Mediaset e Rai

Capodanno 2022. Ecco la programmazione di Rai e Mediaset in occasione dell’ultima sera dell’anno.

Capodanno 2022, ecco le ultime anticipazioni. Anche quest’anno l’emergenza sanitaria non permetterà il consueto svolgimento dei festeggiamenti, visto il numero sempre in aumento di contagi per il covid.

Advertisement

Non tutto è perduto: potremo ancora festeggiare in casa assieme ai nostri cari. Per poterci godere al meglio la serata di festa, ecco la programmazione di Rai e Mediaset per la sera del 31 dicembre e della giornata del 1° gennaio.

Ecco la programmazione di Capodanno della Rai.

Alle 20.30 andrà in onda il Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a reti unificate. A seguire andrà in onda lo show con Amadeus, L’anno che verrà, che sarà in scena all’acciaieria di Terni, in Umbria.

Il 1 gennaio si aprirà con la Recita dell’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro (alle 12 su Rai 1), poi ci sarà il consueto appuntamento con il Concerto di Capodanno 2022 dal Teatro la Fenice di Venezia. In serata, invece, ci sarà lo show Danza con me di Roberto Bolle, che vedrà alla conduzione Serena Rossi e Lillo.

Ecco la programmazione di Capodanno di Mediaset.

Dopo il Messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su Canale 5 il 31 dicembre ci sarà lo show con Federica Panicucci e tanti ospiti per un Capodanno in musica. Sabato 1 gennaio, invece, alle 9.55 ci sarà la Santa Messa dal Vaticano, alle 15 il film Family for Christmas e in prima serata la commedia Un Natale al Sud.