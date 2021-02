Campania zona arancione, l’Aicast denuncia: “I ristoranti sono bersagli di una guerra”

Chiusure ristoranti per zona arancione, Della Notte (Aicast): “Differire chiusura a lunedì prossimo. Ci sentiamo bersagli una guerra da parte del Governo”.

“E’ un vero e proprio killeraggio contro i ristoranti, siamo diventati bersagli di una autentica guerra da parte del Governo -. La denuncia è del presidente di Aicast ( Associazione Industria, Commer cio, Artigianato, Servizi e Turismo), Antonino Della Notte, che commenta la notizia del passaggio in zona arancione della Campania da domenica con conseguente obbligo di chiusura di ristoranti e bar -. Si continua a danneggiare una sola categoria utilizzando tempistiche inaccettabili. Proponiamo di posticipare a lunedì la nuova serrata, consentendoci almeno di smaltire le derrate alimentari deperibili che abbiamo già acquistato in vista del week end.

Ma soprattutto rifiutiamo il principio per il quale siano i ristoranti a creare le condizioni per lo sviluppo del contagio. Non è chiudendo i pubblici esercizi a pranzo che si tolgono le persone dalla strada e si evitano assembramenti. D’altra parte è molto più facile controllare clienti al tavolo dei ristoranti che inseguire le persone sui marciapiedi. L’incapacità di chi deve gestire questa emergenza sanitaria, a livello nazionale, ricade sulla pelle dei ristoratori e dei titolari dei bar, spazzando via economicamente un intero settore che solo in Campania fattura decine di milioni di euro”.