Campania Teatro festival 2021: ecco i principali eventi gratuiti della rassegna

Campania Teatro Festival 2021: ecco i principali eventi teatrali e le mostre della XIV edizione della rassegna in programma fino all’11 luglio.

Una delle rassegne culturali più attese dell’estate è senza dubbio il Campania Teatro Festival, la cui XIV edizione andrà avanti fino a domenica 11 luglio tra mostre ed eventi teatrali, rappresentando una bella ripartenza dopo un anno e mezzo da incubo per la cultura.

Un programma vastissimo, che prevede ben 159 tra eventi e spettacoli divisi in 10 sezioni, in corso di svolgimento a Napoli e nei luoghi più importanti della Campania. I biglietti costeranno tra i 5 e gli 8 euro, ma non mancheranno eventi a ingresso gratuito.

Tra gli eventi gratuiti, basti pensare alla Sala Causa del Museo e Real Bosco di Capodimonte, dove ci saranno progetti artistici e mostre per un interessante viaggio nell’arte contemporanea.

Spiccano per esempio “Synaesthet X” di Vincenzo Fiorillo e Paolo Iammarone, “Le forme dell’anima” di Marina Turco e “Il tempo dell’attesa” di Lia Pasqualino.

Restando a Napoli, numerose esposizioni saranno allestite al Convento di San Domenico Maggiore, tra le quali ci sono anche “Bestiario teatrale” a cura di Maria Savarese ed “EPIFANIE/03” a cura di Antonio Biasinucci.