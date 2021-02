Campania in zona rossa, oggi la decisione: gli aggiornamenti

Dopo l’importante aumento di contagi degli ultimi giorni, è attesa per oggi la decisione sull’eventuale passaggio della Campania in zona rossa.

- Advertisement -

L’indice Rt si avvia a superare 1 in Italia a livello nazionale. La zona rossa potrebbe accogliere qualche regione e la zona arancione è destinata ad allargarsi sotto la spinta della variante inglese del covid con regole e misure più severe per le nuove aree. L’analisi dei dati sul monitoraggio settimanale dell’epidemia di coronavirus in programma oggi produrrà, con ogni probabilità, nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza.

“E’ chiaro che i contagi stanno salendo ed è verosimile, se continuano a salire, che ritorneremo, mi auguro per un periodo limitato, in una zona rossa”, ha detto ieri Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, illustrando la situazione della Campania a Radio Crc. La regione, reduce da una giornata con 2.385 nuovi casi, è entrata una settimana fa con Emilia Romagna e Molise in zona arancione, dove sono attesi nuovi ingressi. E potrebbe, a soli 7 giorni di distanza, passare in zona rossa. In attesa dei verdetti ufficiali, infatti, i dati del pre-report settimanale segnerebbero un andamento dei contagi di coronavirus in importante crescita.

Così come testimoniato anche dalle parole del governatore Vincenzo De Luca, che nei giorni scorsi ha ribadito l’allarme. “Vi siete divertiti sul lungomare? Ora rischiamo la zona rossa”. Così il presidente della Regione in merito agli assembramenti che, soprattutto nel weekend, si vedono in Campania e, soprattutto, a Napoli.