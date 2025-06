Al Campania un’esperienza spaziale con “Lego Star Wars” dal 4 al 13 luglio

Piazza Centrale si trasforma in un luogo di scoperta, creatività e divertimento dedicato a tutti gli appassionati di Lego Star Wars e non solo.

Vivi un’eccezionale esperienza spaziale con “Lego Star Wars” al Centro commerciale Campania di Marcianise (CE). Dal 4 al 13 luglio Piazza Centrale si trasforma in un luogo di scoperta, creatività e divertimento dedicato a tutti gli appassionati di Lego, Star Wars e non solo.

Un evento imperdibile per grandi e piccini, che permette di immergersi nell’universo galattico con sculture mozzafiato di personaggi Lego Star Wars e diorami della Saga. Per i più piccoli, tante attività divertenti: una piscina di migliaia di mattoncini Lego, tavoli da costruzione e due consolle con giochi Lego Star Wars, per stimolare la creatività e il gioco libero.

Gli orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì: 14.00 – 19.00

Sabato e domenica: 11.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00

Non perdere l’appuntamento con l’evento speciale “Costruisci Darth Vader”: la grande occasione per partecipare alla costruzione di una statua gigante del celebre personaggio, alta ben 250 centimetri. Tutti i partecipanti riceveranno un diploma ufficiale Star Wars, un ricordo unico di questa avventura spaziale. Il Campania vi aspetta per vivere un’esperienza indimenticabile tra mattoncini e galassie lontane.