Campania: ecco le sagre nel weekend 1-3 ottobre

Campania, ecco tutte le sagre e appuntamenti gastronomici che ci saranno in questo fine settimana dal 1° al 3 ottobre.

Appuntamenti gastronomici in questo fine settimana in Campania. Da Aversa a Campoli vediamo quando e cosa c’è da vedere, e soprattutto assaggiare, in giro per le sagre in questo fine settimana.

Aversa – Festa del cioccolato

Maestri cioccolatieri e laboratori per bambini

Un’ondata di dolcezza avvolgerà Aversa con il prossimo appuntamento della Festa del Cioccolato che si svolgerà da venerdì 1 a domenica 3 Ottobre 2021, in particolare in Via Roma.

Oliveto Citra – Festa dell’uva

Sabato e domenica ritorna la Festa dell’Uva a Oliveto Citra con i carri tradizionali che sfileranno per le vie del comune e tanti stand con prodotti locali. Ci sarà ovviamente l’uva, ma anche il vino e tanta buona musica.

Ecco il programma: Sabato 2 ottobre Ore 19.00: apertura stand e Carri Artistici in Vetrina, Piazza Europa Ore 20,30: Gusto DiVino, percorso enogastronomico Ore 21,00: spettacolo di musica popolare Domenica 3 ottobre Ore 9,00: raduno d’auto d’epoca, Piazza Palatucci Ore 9,30: raduno trattori d’epoca, Piazza Palatucci Ore 10.00: Presentazione dei carri, Piazza Europa Ore 16,30: la discesa goliardica delle carretta Fino alle ore 20,00: musica e danze

Campoli deli Monte Taburno – Sagra del fagiolo

Sabato e domenica ci sarà la 26esima edizione della Sagra del Fagiolo a Campoli del Monte Taburno dove si assaggeranno diversi piatti a base di fagioli, ma non mancheranno altri prodotti locali come formaggi e salumi. Ci saranno anche visite guidate alle cantine vinicole. Per prenotazioni: 3286988657.