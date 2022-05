Campagna, cantiere dal 23 al 25 maggio: mancherà l’acqua in varie città del Salernitano

Cronaca di Salerno: dal 23 al 25 maggio scuole e uffici saranno chiusi a causa di un cantiere dell’Asis a Campagna.

Si preannunciano disagi per varie città nel Salernitano da lunedì 23 a mercoledì 25 maggio. Come riportato dal quotidiano “La Città”, mancherà l’acqua per 3 giorni a causa di un cantiere dell’Asis sulla condotta idrica a Campagna.

Scuole e uffici resteranno chiusi non solo a Campagna, ma anche a Salerno e nelle città della Piana del Sele. Le città interessate dalla sospensione idrica saranno Salerno, Eboli, Battipaglia, Bellizzi, Pontecagnano Serre, Capaccio ed Agropoli.

Saranno garantite fasce orarie in cui l’acqua verrà erogata. Nelle zone alte del Comune di Eboli, come Epitaffio Alto, S.Andrea e S. Cataldo, si garantirà approvvigionamento con autobotti. Nelle zone centrali della città di Eboli, invece, l’erogazione sarà limitata alle prime ore del mattino e a quelle serali.