Camera di Commercio: Commissione Regionale per la composizione negoziata della crisi d’impresa

Camera di Commercio di Napoli: attivata la Commissione Regionale per la composizione negoziata della crisi d’impresa (composta da Nicola Graziano, Monica Mandico e Dario Annunziata).

La Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, attiva la Commissione Regionale per la composizione negoziata della crisi d’impresa e si allinea alle recenti indicazioni del Governo che puntano a promuovere “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”.

L’organismo è composto da tre membri, che a titolo gratuito, nominano, su richiesta delle imprese in crisi, un esperto “terzo ed indipendente”. L’esperto avrà il compito di agevolare le trattative con i creditori ed altri soggetti interessati, nella prospettiva del risanamento d’impresa. La Commissione della Camera di Commercio di Napoli è così composta:

Dott. Nicola Graziano (su designazione del Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa – Tribunale di Napoli);

(su designazione del Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa – Tribunale di Napoli); Avv. Monica Mandico (su designazione del Presidente della Camera di Commercio di Napoli);

(su designazione del Presidente della Camera di Commercio di Napoli); Dott. Dario Annunziata (su designazione del Prefetto di Napoli).

“L’istituzione della commissione è una buona notizia per le imprese in difficoltà – ha spiegato il presidente Fiola -. Un’opportunità per quelle realtà che si trovano in condizioni difficili e che, grazie all’ausilio di esperti, potranno puntare a risollevarsi. Una novità importante anche per i lavoratori, che sono coinvolti direttamente nelle difficoltà delle imprese e che dobbiamo puntare sempre a salvaguardare e tutelare”.

La Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (Legge 21 ottobre 2021 n. 147 di conversione del DL 118/2021) consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria.

L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’esperto viene nominato dalla commissione appena insediata.