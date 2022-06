Calciomercato Napoli, rottura insanabile con Mertens: sarà addio

Calciomercato Napoli: dopo il botta e risposta sulla proposta del belga al club azzurro, sembrano definitivamente tramontate tutte le possibilità di rinnovo.

Calciomercato Napoli | Sembra ormai davvero terminata la storia tra il Napoli e Dries Mertens. Il belga vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno e difficilmente sembrano esserci ancora margini per un rinnovo. Ieri mattina ‘Il Mattino’ aveva pubblicato la notizia di una richiesta del calciatore di 4 milioni di euro (più bonus) a stagione per i prossimi due anni. Richiesta smentita dagli avvocati del belga attraverso le pagine della ‘Gazzetta dello Sport’.

Per sostituire Mertens, nel frattempo, il Napoli alza l’asticella con l’Udinese per Deulofeu e punta il parametro zero Federico Bernardeschi, che dovrebbe firmare un quadriennale con opzione per un’altra stagione.

In uscita, Koulibaly è sempre in bilico, fra rinnovo e addio