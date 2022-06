Calciomercato Napoli, ‘Il Mattino’: Mertens chiede 4 milioni all’anno per rinnovare

Calciomercato Napoli: secondo il quotidiano, l’attaccante belga avrebbe fatto una richiesta al club azzurro tramite i suoi legali, tale da interrompere ogni trattativa.

Calciomercato Napoli | La trattativa per il rinnovo del contratto di Dries Mertens con il Calcio Napoli sarebbe da considerarsi definitivamente chiusa. E questo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino, a causa della richiesta, fatta dai legali dell’attaccante belga, di 4 milioni di euro per prolungare il rapporto tra le parti per altri due anni.

Pur non escludendo che le richieste vengano ammorbidite, appare, di fatto, impossibile immaginare un minimo margine di trattativa partendo da tali cifre.