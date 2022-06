Calciomercato Napoli, obiettivo Simeone se parte Osimhen

Calciomercato Napoli: la società partenopea tiene d’occhio l’attaccante argentino riscattato dal Verona in caso di partenza di Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli | Giovanni Simeone è stato riscattato definitivamente dal Verona e ha firmato con il club scaligero fino al 30 giugno 2026. La sua permanenza in gialloblù è però tutt’altro che scontata: il ‘Cholito’ potrebbe infatti finire al Napoli o alla Lazio. Il direttore sportivo della formazione partenopea, in particolare, sembra aver cominciato a prendere informazioni sull’attaccante argentino. Il figlio d’arte, infatti, sarebbe il nome designato per sostituire Victor Osimhen in caso di partenza del nigeriano per la Liga o la Premier.

A proposito di attaccanti, Andrea Petagna comincia a diventare più di un desiderio per la Sampdoria di Giampaolo. Sull’attaccante, però, ci sarebbe anche il Torino, che vuole sostituire il partente Belotti.