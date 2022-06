Calcio Napoli, Osimhen: “Mi vogliono in Liga e in Premier”

L’attaccante nigeriano spaventa i tifosi del Calcio Napoli, ammettendo un interesse nei suoi confronti dei top club di Spagna e Inghilterra.

Dopo le parole di Kalidou Koulibaly e quelle di Dries Mertens, anche Victor Osimhen spaventa il Calcio Napoli: “Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere – ha detto dal ritiro della Nigeria dopo aver messo a segno un poker nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa – ma ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto”.

Il nigeriano ha un contratto fino al 2025 e potrebbe essere un’importante plusvalenza per le casse azzurre: “So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale”.