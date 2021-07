Calciomercato Napoli, Bayern su Koulibaly: la risposta del club

Calciomercato Napoli: Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato del presunto interesse della società tedesca per il difensore azzurro.

Calciomercato Napoli | “La partita tra noi ed il Napoli sta diventando un appuntamento fisso, piacevole, tra due club amici. Sara’ una bella gara, i nostri calciatori che hanno disputato l’Europeo sono rientrati e sono a disposizione della gara di sabato”. Cosi’ Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Credo che Spalletti sia l’allenatore giusto per riportare il Napoli in Champions League – ha detto l’ex Juventus -. Ha esperienza e voglia, fara’ bene con il Napoli”. Il dirigente della squadra bavarese si e’ anche soffermato su Lorenzo Insigne: “E’ un calciatore che fa la differenza, non mi permetto di entrare in questioni contrattuali che non conosco, posso dire che oggi tutti i club hanno problemi finanziari. Ma uno come Lorenzo sposta gli equilibri”.

Infine, sul presunto interesse da parte del Bayern nei confronti di Koulibaly, Salihamidzic ha concluso: “Non ho sentito il Napoli. Abbiamo portato a Monaco Upamecano, in difesa siamo gia’ a posto cosi'”.