Calcio: torna “Supergoal” dal 13 settembre ogni lunedì su TVLUNA

CALCIO: DOPO IL SUCCESSO DELLA PRIMA STAGIONE TORNA “SUPERGOAL” DAL 13 SETTEMBRE OGNI LUNEDI’ ALLE 21 SU TVLUNA.

Dopo il successo della prima edizione, prende il via il 13 settembre la nuova stagione di “SuperGoal – Il Calcio è Pop”, il format di approfondimento calcistico ideato da Gennaro Coppola e condotto da Mariù Adamo in onda ogni lunedì dalle 21 su TvLuna (canale 14 del digitale terrestre).

Ogni settimana in studio numerosi ospiti provenienti dal mondo del calcio e non solo, gli aggiornamenti in diretta di Gianluca Imparato e i collegamenti in esterna con tifosi, imprenditori e volti noti dello sport, della cultura e dello spettacolo, per aprire una finestra anche sullo stato della città in un programma dove si commenta e analizza quanto succede dentro e fuori dal campo, senza mai dimenticare che il calcio è soprattutto divertimento.

Ospiti della prima puntata Fabiano Santacroce, Gianluca Monti, il dottor Franco Di Stasio, la modella Annamaria Sammarco e i giornalisti Renato Cavallo ed Enzo Agliardi.