Calcio Napoli: torna in gruppo Zielinski, ma Spalletti perde Manolas

Il grande ex, Kostas Manolas, dovrà restare fuori nella sfida che il Calcio Napoli disputerà domenica pomeriggio sul campo della Roma.

E’ tornato subito al lavoro il Calcio Napoli dopo l’importante successo di ieri sera, in Europa League, contro il Legia Varsavia. Gli azzurri hanno preparato la sfida di domenica pomeriggio, all’Olimpico, contro la Roma. Spalletti, pero’, ha potuto fare poco: chi ha giocato con i polacchi ha svolto un lavoro di scarico; mentre tutti gli altri hanno svolto regolare seduta. La buona notizia della mattinata a Castel Volturno e’ il ritorno in gruppo di Zielinski. Il centrocampista ha recuperato dal problemino al gluteo e quindi sara’ disponibile contro i giallorossi.

Chi dovra’ restare fuori e’ Manolas che dopo l’infortunio in Europa ha effettuato gli esami strumentali, che hanno evidenziato la lesione di basso grado del grande gluteo destro. Il greco ha cominciato la riabilitazione. Anche Ounas e’ out. Per il resto sono tutti a disposizione.

Domenica contro la Roma torneranno dal primo minuto il portiere Ospina, il difensore Rrahmani, il terzino Mario Rui a sinistra, Fabian Ruiz a centrocampo e Osimhen prima punta. A destra dovrebbe rivedersi Politano, con Insigne a sinistra.