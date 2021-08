Calcio Napoli, Zielinski comincia la riabilitazione: quando può tornare

Il centrocampista del Calcio Napoli, uscito per infortunio contro il Venezia, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato gli esiti del forte trauma contusivo al quadricipite destro.

Dopo il successo all’esordio in campionato contro il Venezia, il Calcio Napoli ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti in vista della gara di domenica a Marassi contro il Genoa. Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto lavoro atletico divisa in due gruppi ed esercitazione di possesso palla. Ghoulam ha svolto lavoro atletico con la squadra e personalizzato in campo, per Demme terapie e lavoro in palestra.

Piotr Zielinski, uscito per infortunio contro i lagunari, si e’ sottoposto ad esami strumentali presso Pineta Grande che “hanno evidenziato gli esiti del forte trauma contusivo al quadricipite destro. Il giocatore ha gia’ cominciato la riabilitazione e sara’ monitorato quotidianamente”, fa sapere in una nota la societa’ partenopea. Sicuramente salterà la sfida contro il Genoa del prossimo turno e si farà di tutto, grazie anche alla sosta del campionato, per recuperarlo in vista della sfida contro la Juventus della terza giornata.