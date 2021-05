Calcio Napoli, nome a sorpresa per la panchina: vicinissimo Sergio Conceição

La scelta a sorpresa di Aurelio De Laurentiis: il “Corriere dello Sport” dà per fatto l’arrivo sulla panchina azzurra di Sergio Conceiçao (attuale allenatore del Porto con trascorsi in Italia da giocatore di Lazio, Parma e Inter).

Il giorno dopo l’amaro epilogo del campionato vista la mancata qualificazione in Champions League in seguito allo sciagurato 1-1 con il “fatal” Verona e l’annuncio della separazione da Rino Gattuso, Aurelio De Laurentiis (che proprio oggi compie 72 anni) avrebbe già scelto il nome del nuovo allenatore del Calcio Napoli: Sergio Conceição.

Non c’è per ora nessun annuncio ufficiale, ma il “Corriere dello Sport” dà per certo l’arrivo sulla panchina azzurra del 46enne tecnico del Porto, squadra con la quale ha chiuso al secondo posto in campionato (dopo averlo vinto nel 2018 e nel 2020) ed ha eliminato la Juventus in Champions League.

Dopo il mancato ingresso in Champions, ADL avrebbe dunque individuato in Sergio Conceição il nome da cui ripartire (abbandonando le piste che portavano a Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti). Per l’allenatore portoghese già si parla di un contratto biennale, con tale accordo che dovrebbe essere ufficializzato entro la fine di questa settimana.

Con ogni probabilità sarà dunque lui l’uomo della rifondazione del Calcio Napoli, tornando in Italia dopo che tra il 1999 e il 2004 ha vestito da ala destra di grande classe e velocità le maglie di Lazio (con cui vinse cinque trofei, tra cui lo storico scudetto del 2000), Parma e Inter.

Prima della sua esperienza quadriennale al Porto (squadra con cui il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno), Sergio Conceição ha allenato anche Olhanense, Académica, Braga, Vitória Guimarães e Nantes.