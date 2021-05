Il Calcio Napoli butta via la qualificazione alla Champions: solo 1-1 contro il Verona

Pessima partita del Calcio Napoli nella partita decisiva: al vantaggio di Rrhamani risponde Faraoni. La squadra di Gattuso non reagisce e getta via tutta una stagione

C’è un ultimo ostacolo da superare per il Calcio Napoli per partecipare alla prossima Champions; un ultimo ostacolo dopo un girone di ritorno eccezionale; un ultimo ostacolo dopo un anno caratterizzato da infortuni, Covid e da una panchina che proprio all’andata contro gli scaligeri sembrava traballare notevolmente. Da Verona l’inizio della “crisi” tra Gattuso e De Laurentiis, da Verona furono evidenziati i limiti di una squadra che non reggeva i tre impegni settimanali e che sembrava aver perso il treno per quel quarto posto che vale più di uno scudetto per le casse della società.

Non ci sono altre vie: bisogna superare l’ultimo ostacolo e, vincendo, il Calcio Napoli può agguantare o il secondo o il terzo posto in classifica.

Gattuso non recupera né Koulibaly né Maksimovic e riconferma la stessa formazione delle ultime settimane con Lozano al posto di Politano. Bakajoko ancora preferito a Demme.

Formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne. All. Rino Gattuso.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Ivan Juric

Cronaca essenziale:

Molto contratto il Calcio Napoli nei primo quarto di gara: gli azzurri sono lenti e non trovano sbocchi: sembra sentirsi l’importanza della partita.

Prima grande occasione per il Calcio Napoli al 32’ con Insigne che arriva al tiro con la palla che scheggia il palo.

Ci prova anche il Verona al 36’. Il tiro di Di Marco finisce fuori.

Lozano al 42’ cerca di sorprendere Pandur ma la palla è alta.

Bravissimo Rrhamani a fermare due volte Kalinic per il tiro: ancora pericoloso il Verona.

Giocato molto male dal Calcio Napoli questo primo tempo mentre Milan e Juventus stanno vincendo le loro partite. Alla fine dei primi quarantacinque minuti la squadra di Gattuso è fuori dalla Champions.

Il Calcio Napoli non ha mai calciato in porta mentre il Verona ha calciato due volte verso Meret: incredibile!

Meret salava la porta al 50’ ancora su Di Marco!

Vantaggio del Calcio Napoli con Rrahami al 60’

Su azione di angolo il difensore anticipa tutti su una spizzata di Osimhen ed insacca un gol importantissimo. Il VAR controlla l’azione di Osimhen ma il gol è convalidato.

Al 66’ primo cambio per il Calcio Napoli: esce Lozano per Politano.

Clamoroso pareggio del Verona con Faraoni al 68’.

Faraoni anticipa Hysaj in corsa e supera Meret con un diagonale.

Mario Rui per Hysay e Mertens per Zielinski al 70’ i cambi di Gattuso.

Ci prova Mario Rui al 72’: alto.

Mertens al 74’ ancora fuori dopo che Bakajoko a colpo sicuro si fa ribattere il pallone da un difensore

Fuori Bakajoko per Petagna all’80’

Ci prova Politano all’85: la palla è ancora fuori.

Ancora Politano al 94’: para il portiere

Finisce 1-1 ed il Calcio Napoli è clamorosamente fuori dalla Champions anche per le vittorie di Juventus e Milan. Una partita giocata malissimo dal Napoli che dimostra immaturità ed inadeguatezza a gestire situazioni importanti come questa. Voti bassissimi per gli azzurri tra i quali si salvano solo Rrhamani e Politano. Solo tre tiri in porta per una partita che meritava ben altra gestione.

La stagione del Napoli è a questo punto fallimentare: l’obiettivo del quarto posto non poteva essere fallito.

Purtroppo senza i soldi della Champions si rischia un ridimensionamento per contenere le spese.

Un fallimento inaspettato e deludentissimo. Ora si aprirà la caccia al colpevole e non saranno mesi facili.

Quinta posizione in classifica, CoppaItalia persa in semifinale; Fuori dall’EuropaLeague ai sedicesimi e Supercoppa italiana persa contro la Juventus: inutile commentare questi risultati.