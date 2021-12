Calcio Napoli, Mertens: “Rinnovo? Sto bene qui, ma le cose si fanno in due”

Dries Mertens confessa di vedersi ancora con la maglia del Calcio Napoli nella prossima stagione ma attende anche un segnale dalla società.

“Il rinnovo? Dobbiamo vedere, perché gli accordi si fanno sempre in due. Io sono qui da nove anni e sto bene”. Dries Mertens, ai microfoni di Sport Mediaset, confessa di vedersi ancora con la maglia del Calcio Napoli nella prossima stagione ma attende anche un segnale dalla società. Intanto si gode il successo sul Milan che ha permesso ai partenopei di agganciare proprio la squadra di Pioli al secondo posto.

“Dobbiamo sempre lottare per lo scudetto. Ora dobbiamo dimenticare la gara col Milan e concentrarci sulla partita di mercoledì e avere sempre una fame di vittoria incredibile”. “Sto giocando un po’ meno, ma se guardo i gol fatti per minuti giocati sto facendo bene – ha aggiunto -. Certo, mi piacerebbe giocare di più, ma vediamo…”.

E sul fascino di giocare in uno stadio intitolato a Maradona, aggiunge: “E’ sempre un onore scendere in campo in un impianto dedicato a Diego e indossare la fascia da capitano stimola e dà grandi motivazioni”.