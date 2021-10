Calcio Napoli, Insigne: “Rinnovo non facile, ma stiamo parlando”

Il capitano del Calcio Napoli ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul suo futuro: “Il mio procuratore ha avuto un colloquio con il presidente”.

“Al momento ho un contratto col Calcio Napoli, anche se e’ in scadenza. Voglio restare concentrato sul campo, per il resto c’e’ il mio procuratore che ha avuto qualche colloquio col presidente. Non e’ una questione facile ma stanno parlando”.

Lo ha dichiarato l’attaccante del Napoli e della nazionale Lorenzo Insigne durante l’evento “Euro 2020, i campioni siamo noi” nell’ambito del Festival dello Sport di Trento.