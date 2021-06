Calcio Napoli, Insigne: “Futuro? Ora penso solo all’Europeo”

Il capitano del Calcio Napoli, dal ritiro della Nazionale, ha parlato delle voci di mercato e del suo contratto in scadenza nel 2022.

“Adesso penso soltanto a giocare l’Europeo poi ci sara’ tempo per parlare con la societa’ ”. Lorenzo Insigne ha risposto cosi’ sul suo futuro al Calcio Napoli considerando il contratto in scadenza nel 2022 e le tanti voci di mercato che lo riguardano. L’attaccante della Nazionale e capitano del club partenopeo non ha voluto sbottonarsi neppure sulle polemiche che hanno investito nei giorni scorsi Rino Gattuso, prima col divorzio lampo dalla Fiorentina poi con il mancato approdo al Tottenham per il diktat dei tifosi della squadra londinese.

”Ci siamo mandati qualche messaggio, mi ha detto che sono successi un po’ di casini, lui pero’ e’ in vacanza, io sto pensando all’Europeo, non mi andava di fargli certe domande”.