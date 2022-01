Calcio Napoli, Insigne firma con il Toronto: il video dell’incontro

L’attaccante del Calcio Napoli avrebbe firmato l’accordo per i prossimi cinque anni nel corso di un incontro avvenuto ieri a Roma.

Incontro per firmare col Toronto per Lorenzo Insigne. A raccontare la scelta dell’attaccante del Calcio Napoli è un video, pubblicato on line da ‘Repubblica’, nel quale il numero 10 della Nazionale è ripreso mentre è seduto al tavolo di un albergo romano con i dirigenti del club canadese: Insigne avrebbe firmato l’accordo per i prossimi cinque anni nella sua stanza d’albergo.

L’offerta del Toronto per giocare nella Mls dalla prossima stagione era stata quantificata nei giorni scorsi in 11.5 milioni l’anno per cinque stagioni, e Insigne era dato per vicinissimo al sì da fonti del suo entourage. Insigne avrebbe dunque definitivamente preso la decisione di andare a 31 anni a chiudere la sua carriera nel campionato statunitense con la squadra canadese.