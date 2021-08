Calcio Napoli, Grassani: “Guarda caso squalifica Osimhen contro la Juve”

Il legale di fiducia del Calcio Napoli conferma la via del ricorso da parte del club azzurro: “De Laurentiis è infastidito, ma siamo fiduciosi”.

“Liberarsi da una marcatura molto arcigna con una manata e col pallone astrattamente riconducibile a Osimhen in quell’area di gioco non puo’ costare due giornate e 5000 euro di ammenda. La pausa per le Nazionali consentira’ di affrontare il tema con maggiore calma ma la possibilita’ che il Napoli proceda al ricorso e’ piu’ che un’ipotesi, prepariamoci alla battaglia”. Lo ha detto il legale del Napoli, Mattia Grassani, a Radio Marte, in merito alle azioni del club azzurro contro la squalifica di due giornate inflitta a Viktor Osimhen per la manata in faccia a Heymans del Venezia che e’ costata all’attaccante azzurro l’espulsione e un doppio stop.

Il Napoli punta a una giornata di sconto che permetta a Osimhen di giocare il match della terza giornata di campionato contro la Juventus. “Le fonti su cui ci basiamo – ha detto Grassani – sono quelle tv, mancano ancora gli scambi di rapporti tra Var e ufficiali sul campo. Abbastanza forzato che si possa pensare all’annullamento della squalifica, ci concentreremo solo sulla seconda giornata di stop e la cancellazione dell’ammenda”.

“La motivazione del giudice adottata sul caso Immobile-Vidal dello scorso campionato parlo’ di condotta gravemente antisportiva, cosa che non rientra nel caso Osimhen – sottolinea Grassani – in quanto si tratto’ di una manata a gioco fermo. Nel nostro ricorso ci sara’ anche la circostanza che il pallone non era fuori dalla distanza di gioco di Osimhen stesso, quando lui si libera dalla presa altrettanto irregolamentare dell’avversario il pallone poteva essere colpito da Osimhen, nel caso di Immobile no. Sara’ materia della Corte Sportiva d’Appello a cui si richiedera’ uniformita’ di trattamento. Osimhen era in attesa di un cross, non l’ha raggiunto e vistosi impedito della possibilita’ di partecipare all’azione efficacemente ha spinto l’avversario senza voler ledere la sua persona o fare un danno, ma solo per contendere il pallone”.

E Grassani ha rincarato la dose al ‘Corriere dello Sport’: “De Laurentiis è infastidito? Beh, certo: per essere la prima di campionato ci sono già tutti gli ingredienti… Credo che un’ammonizione sarebbe stata più equilibrata e poi, guarda caso, le due giornate coincidono con uno dei match clou casalinghi del Napoli… Siamo tutti in difficoltà e non condividiamo. Ma c’è fiducia.”