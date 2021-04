Calcio Napoli, partnership con Konami: da luglio nuovo nome per il centro sportivo

Il Calcio Napoli ha annunciato di aver sottoscritto un accordo di collaborazione di lungo periodo con Konami Digital Entertainment B.V. che garantirà numerosi diritti di commercializzazione.

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo di collaborazione di lungo periodo con la Societa’ Sportiva Calcio Napoli. La partnership ufficiale nel settore dei videogiochi a tema calcistico avra’ inizio nella stagione 2021/22 e garantira’ numerosi diritti di commercializzazione. Tuttavia, a partire dalla stagione calcistica 2022/23, la serie eFootball PES sara’ l’unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione del Napoli completamente autorizzata. Cosi’ il club partenopeo sul proprio sito web.

Nel comunicato che lega Napoli e Konami si legge anche che il centro sportivo sara’ “ufficialmente denominato ‘SSC Napoli Konami Training Center’ e comprendera’ un’area gaming per i calciatori e gli ospiti”.

Per l’occasione il presidente di Konami Digital Entertainment B.V, Naoki Morita, ha dichiarato: “Con questo accordo rafforzeremo ulteriormente la posizione di eFootball PES come videogioco per il calcio italiano. Dimostrando fiducia nei nostri piani a lungo termine, siamo onorati di questa partnership”. Mentre Serena Salvione, responsabile dello sviluppo internazionale della societa’ campana, si e’ detta “felice di lanciare questa partnership esclusiva con un marchio internazionale e innovativo come Konami. E’ solamente l’ultimo passo nel piu’ ampio lavoro che ha come scopo l’internazionalizzazione del marchio Napoli”.