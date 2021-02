Buon compleanno Vasco Rossi: festa online per i fan del re del rock italiano

Vasco Rossi: domenica 7 febbraio evento in diretta streaming dal teatro di Zocca (città Natale del “Blasco”, che festeggia i 69 anni).

Domenica 7 febbraio è un giorno importante per la musica italiana, visto che ricorre il compleanno di Vasco Rossi. Il re del rock italiano compirà 69 anni, ma, purtroppo, non potrà festeggiare in compagnia dei suoi fan.

Da ormai un anno la pandemia da Covid 19 ha bloccato in tutto il mondo i concerti in presenza. Tuttavia, i fan del “Blasco” festeggeranno con una grande festa online. Una festa che si terrà in diretta streaming dal teatro di Zocca (città natale dell’artista), rigorosamente chiuso al pubblico. Per partecipare alla festa, basterà collegarsi su Facebook o YouTube sulle pagine del Vasco Rossi Zocca Fan Club o La Combriccola del Blasco Fan Club.

Come riporta “Il Resto del Carlino”, la festa inizia alle ore 18.30, con l’inizio della diretta con contenuti speciali. Alle 18,40 sarà la volta dei BDA, i bambini dell’asilo, che si esibiranno in un breve show acustico con Giuseppe de Lucrezia. Alle 19, poi, arriverà l’intervento in diretta di Diego Spagnoli, lo stage manager di Vasco.

Alle 19,15 è la volta dello show acustico di Christian Api Apicella e poi, alle 19,30, della Combricola del Blasco con Adamo Paoletti. Alle 20 gran finale con lo show di varie tribute band. E chissà se anche Vasco interverrà di persona o con un videomessaggio.